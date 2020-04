Corrientes: El aislamiento en el barrio San Marcos.

Escrito por: Mariano Adrian Leiva.

Integrante del Observatorio de MUMALA y vecino del barrio SAN MARCOS

Aguapey.CORRIENTES,13.04.2020.Desde el jueves pasado, cuando el Gobierno Provincial decretó nuestro “aislamiento”, quienes vivimos en el barrio San Marcos padecemos días muy intensos, y con el correr de las horas observamos la abrumadora eficacia del Estado para conseguir su objetivo: cada vez nos sentimos más aislados y más excluidos.

El jueves por la noche nos cercaron. La Policía orquestó una espectacular movilización para que nadie ingresara ni saliera del barrio. Desde ese momento permanecen en cada acceso cumpliendo a rajatabla lo que la mayoría de los medios de comunicación destacan como un “Estricto operativo de seguridad”, o mejor aún, “Megaoperativo policial”. El discurso oficial (replicado en los medios) evitó incluso el eufemismo de llamarlo “operativo sanitario”.

Pero no solo la policía permanece en los accesos. DESDE QUE ESTO INICIÓ NADIE HA INGRESADO, NINGÚN FUNCIONARIO PROVINCIAL DE NINGUNA JERARQUÍA RECORRIÓ NUESTRO BARRIO. “El comité de crisis se reúne en el barrio”, “Funcionarios llegaron al barrio”, dicen los medios. La verdad es que las reuniones del comité se realizan en el destacamento que está sobre avenida La Paz, es decir, afuera del barrio.

Todos habrán visto, días atrás, como camionetas policiales recorrían invitando a que permaneciéramos en nuestras casas. Estas recorridas se hacían por las calles sin mantener ningún tipo de contacto con la población. Entonces ¿Por qué no siguieron el mismo protocolo en las primeras horas? Hubieran ingresado para informar por qué se tomó la decisión, y, sobre todas las cosas, cómo iba a seguir a partir de allí. Esto nunca ocurrió. Desde el destacamento aseguran que no ingresan porque no cuentan con el equipamiento sanitario correspondiente.

Si no podemos conseguir 4 o 5 barbijos para que un par de policías manejen patrulleros para hacer recorridas en las calles internas informando y llevando tranquilidad a los vecinos, me da curiosidad saber de qué modo van a cumplir la disposición por la cual es obligatorio el uso del barbijo para todos los que circulen por la vía pública.

La información dentro del barrio circula por dos vías: grupos de WhatsApp donde centenares de vecinos simultáneamente hacen consultas, reclamos, quejas, pedidos, envían oraciones, acusan a otros vecinos de romper la cuarentena, envían tutoriales acerca de la confección de barbijos, se quejan de la policía, etc, etc, etc. La segunda vía son los medios de comunicación que informan en exclusiva, antes y mejor, lo que nos va a pasar a nosotros.

Algunos funcionarios participan en los grupos de WhatsApp en los que vecinos delegados hacen un monumental esfuerzo por apaciguar las ansiedades, nervios y demandas individuales. Estas vías no son suficientes, hay gente que no está incluida en los grupos, incluso hay quienes no tienen teléfono o conexión a internet. De hecho, muchas veces las informaciones se contradicen, se confunden y se mezclan con audios, videos y noticias falsas de todo tipo.

Lo más usual es enterarnos a través de radios y portales (que no cuestionan ni profundizan en el accionar del Gobierno) lo que nos va a pasar, también a través de ellos, funcionarios explican a la ciudadanía qué es lo que tal o cual área está haciendo. Siendo más explícitos: El Gobierno no nos habla a quienes habitamos el barrio, el Gobierno le habla a quienes están afuera explicándoles qué van a hacer con nosotros. Nos han aislado también como sujetos comunicacionales.

Recién ayer se produjo el contacto (ingreso al barrio) con integrantes del Estado. El Ejército ingresó suministrando módulos alimentarios casa por casa. Esto se dio luego de que se publicitara durante toda la jornada anterior, generando expectativas desmesuradas que, al retrasarse la entrega, pronto se tradujeron en mayor malestar y enojos entre vecinos.

Nuevamente mediaron quienes funcionan como delegados.

Dicho sea de paso, no imagino a los funcionarios provinciales cocinando en sus casas sin sal, sin aceite, sin verduras y sin carne, pero bueno quizás supongan que en nuestro barrio no conocemos esos alimentos. Sumado a esto, tenemos el bombardeo de ”Quedate en casa”, que en nuestro barrio lo combinaron con la orden (vía WhatsApp) de que los almacenes permanezcan cerrados para evitar la circulación y el contacto entre vecinos.

Todo lo dicho hasta aquí es una mera descripción de estos primeros días. Espero que también sea un llamado de atención para quienes toman decisiones. Es necesario que tomen dimensión de lo que sucede: excluyeron a un barrio con miles de personas, mujeres, ancianos, niños, hay muchas familias que come aquello que consigue en el día; gente con la que nadie conversó, ninguno le explicó qué sucede y qué va a suceder;

gente a la que se le pide paciencia, una paciencia extraordinaria puesto que tiene que durar 15 días; gente que sabe que son los únicos “aislados” aun cuando se registraron 27 casos anteriormente, algunos con características muy similares a los de nuestro barrio, y sin embargo no se aisló a ningún otro sector. Curiosamente casi a ningún medio de comunicación le causó demasiado interés indagar en esto.

Estas observaciones pretenden actuar más como un pedido que como un reproche. Los vecinos somos solidarios, debemos hacer nuestra parte y debemos cuidamos entre nosotros, pero no tenemos que confundirnos. Siempre es el Estado a quién debemos pedir más, no somos nosotros quienes debemos llevar todo el peso de esto, participar sí, seguro que hay que colaborar, pero sería muy injusto que todas las falencias del Estado se licúen detrás de todo esto.

Es el Estado quien debe comunicarse con nosotros, acompañarnos, tranquilizarnos, deben hacerse cargo de las decisiones que toman, de sus consecuencias, y de la responsabilidad que tienen, que va mucho más allá de la entrega de alimentos. Antes que nada deben actuar humanamente.

Ya para finalizar: ¿Recuerdan alguna crónica noticiosa que relate algo positivo que haya pasado en nuestro barrio, algo que no esté relacionada con violencia, delincuencia, asesinatos o abusos?

Es difícil encontrar alguna nota así, porque esa es la “fama” que le han hecho al barrio, y por añadidura a quienes vivimos allí.

Por suerte, y a pesar de todos estos inconvenientes, los vecinos del barrio San Marcos pasaremos esto, como pasamos muchas otras penurias, sin que a nadie le importe demasiado.