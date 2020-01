CORSOS GOYANOS 2020: Funciones del Comisario de los Corsos Oficiales.

Aguapey.GOYA,27.01.2020.El responsable de esta actividad, para la edición 2020 de los corsos oficiales, Juan Carlos Silva, en declaraciones a Radio Ciudad, detallo: “Debemos controlar el tiempo desde que salen las comparsas, en la última presentación, este sábado se ha notado la alta competitividad entre las participantes de nuestra fiesta del carnaval.”

“Aquellas que superan los 150 integrantes, el tiempo total asignado es de 1 hora y media, desde la salida del inicio del circuito, nosotros debemos hacer cumplir lo estipulado en el reglamento, debemos completar la planilla, donde queda asentada todos esos datos que está regulado por el reglamente, una vez confeccionadas esas planillas se entrega a la coordinadora de los corsos y así se desarrolla el desfile de las comparsas, con todo lo que deben realizar en el Corsódromo, el tiempo establecido-reiteró Silva- es de una hora y media para todas las que superan los 150 integrantes.”

“La idea es dar inicio a las 22 horas, pero esta flexibilidad se da de acuerdo a las expectativas que se generan, y esta segunda jornada fue impresionante la cantidad de público que asistió al Corsódromo, -especifico el Comisario- y uno debe contribuir a que aquellas agrupaciones, como el caso de los Adultos Mayores, que son capaces de general el levantamiento del público y eso es lo que a veces te da un margen de 15 minutos de retraso para el inicio de la Fiesta.”

Juan Carlos Silva, emitió una opinión sobre la presente edición. “Este año es buenísimo se ha hecho de hormigón el circuito, el Intendente ha realizado un trabajo espectacular, los bailarines disfrutan del desfile, del baile, las comparsas están en buen nivel, salieron con todo el potencial este segunda noche y debemos esperar como se da con la incorporación de Tropical a la competencia, a mí me gusta el carnaval, pero debo dar un reconocimiento particular a los adultos mayores, por la alegría que imponen en el circuito, el espíritu de carnaval intacto en ellos, y como la gente acompaña, me llena de gran emoción.”