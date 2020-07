Del Plá: “El recorte del IFE en el país es un golpe fenomenal que deja a miles de trabajadores sin ingresos”.

Aguapey.BUENOS AIRES,30.06.2020.La diputada nacional del Frente de Izquierda Unidad, Romina Del Plá, se refirió al anuncio de Alberto Fernández acerca del recorte del IFE para todo el país exceptuando AMBA y Chaco.

Del Plá dijo: “Que el foco de contagios de Covid se encuentre en la zona AMBA y en el Chaco no implica que el resto del país se haya superado la crisis social, que era preexistente y la pandemia agudizó. Millones de trabajadores se han quedado sin ingresos y en gran medida dependen IFE, aún siendo completamente insuficiente. La reducción de casos de Coronavirus no va de la mano con una reactivación económica que permita subsistir a desocupados, trabajadores informales y los trabajadores más pobres. Hay provincias en las que el 25% de la población había solicitado este subsidio estatal. El recorte aplica a casi 4.300.000 personas, ¿con qué se supone que sobrevivirán ahora?”

“El recorte del IFE, que prácticamente fue el único anuncio de Fernández ya que no hubo mención a ninguna medida sanitaria o de asistencia social, es más ajuste contra la población trabajadora. Mientras recortar el IFE, pagan aguinaldo en cuotas, congelan los salarios y jubilaciones, las patronales siguen recibiendo subsidios y exenciones. Es necesario un subsidio de $30.000 para desocupados y trabajadores que no están percibiendo ingresos. Los recursos podrían obtenerse de un impuesto a las grandes rentas y fortunas, como plantea el proyecto presentado por el FIT. No se trata de la evolución del Coronavirus sino de una orientación en favor del pago de la deuda, que hace que la crisis la paguemos los trabajadores.PrensaPartidoObrero.