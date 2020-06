El Concejo Deliberante Libreño repudió las expresiones del Fiscal Fernando Rivarola.

Aguapey.PASO DE LOS LIBRES,10.06.2020.La Concejal Celeste Ascúa del Bloque del Frente de Todos (FdT) presentó un proyecto de comunicación que repudia las desagradables expresiones vertidas en un fallo del Fiscal de la Provincia de Chubut Fernando Rivarola, al referirse en un caso de Abuso Sexual como «Desahogo Sexual». En el recinto, el proyecto pasó al orden del día y fue aprobado por unanimidad de los pares legislativos.

El caso conocido al nivel nacional, causó conmoción y rechazo hasta llegar a una campaña de levantamientos de firmas para pedir el Juicio Político al Fiscal Fernando Rivarola, por haber caratulado un caso de violación grupal como «abuso simple» y haberlo tratado en la causa como un «desahogo sexual». Ante éste contexto, la Concejal Celeste Ascúa presentó un proyecto que sumó la adhesión de todos sus pares, para repudiar los dichos del fiscal.

Al respecto, Ascúa indicó «Tenemos una Ley Nacional N° 26.485 de «Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrolla sus actividades interpersonales, lo que incluye la violencia institucional y que, a partir de la Ley Micaela N° 27499 se dicta la obligatoriedad de capacitar en materia de género a los integrantes de los tres poderes del Estado».

«El abuso sexual es un acto de poder ejercido del varón hacia la mujer dentro de un orden político como el patriarcado. Vivimos en una sociedad patriarcal y en algunos momentos ésto se hace bastante evidente sobre todo en casos como éste. Detrás de un abuso sexual no hay deseo sexual, no hay una búsqueda de satisfacción sexual. Lo que hay detrás es lo que hay en cada hecho de violencia, disciplinamiento, poder y dominación por parte del varón hacia el cuerpo de la mujer. Hay una concepción de la mujer como objeto y cosificación de la mujer. Cuando hablamos de «Desahogo Sexual» no estamos mirando a la mujer, estamos mirando al varón», expresó Ascúa

«Las palabras, el lenguaje, pueden y deben ser deconstruidas del estereotipo machista. Vinimos a cambiar la historia y el acompañamiento pleno no sólo del Bloque del Frente de Todos, sino del Cuerpo Deliberativo, demuestra que expresiones patriarcales, completamente aberrantes contra la mujer, como éstas del Fiscal Rivarola, no pueden ni deben ocurrir más. Esto que pasó hoy, con la aprobación unánime del repudio, demuestra un acto de madurez política en Paso de los Libres» indicó a la prensa, Celeste Ascúa.