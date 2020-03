GOYA: COMUNICADO DEL INTENDENTE IGNACIO OSELLA.

Aguapey.GOYA,20.03.2020. A través de una comunicación desde su domicilio donde se encuentra cumpliendo la cuarentena exigida por el protocolo, el Intendente licenciado Ignacio Osella explico la situación actual:

“Tengo la Fortaleza, Templanza y Prudencia necesarias para enfrentar a los tres flagelos: el Dengue, el Coronavirus y la Mentira” asevero el Intendente Municipal

En su regreso a la ciudad en un vuelo de una línea internacional con escalas.

“A todos los goyanos quiero contarles, estoy en cuarentena a partir de un viaje que hice al exterior, -comentó el licenciado Ignacio Osella- deseo contarle cúal es la verdad, hace 10 años decidimos con mi señora viajar, después de toda una vida de trabajo, creíamos y creemos que una forma de mejorar la cultura, el conocimiento sobre la Argentina y el Mundo es viajar, lo hemos planificado hace seis meses este viaje, desde el mes de septiembre con la adquisición de los pasajes, a la costa oeste de Estados Unidos, salimos de Goya, el 8 de marzo, aún no había declarado la OMS, la Pandemia, en Chaco todavía no se habían dado los casos de Coronavirus.”

“A partir de ese momento, de la declaración de la Pandemia, se desencadenaron una serie de hechos, -prosiguió el Jefe Comunal- que llevaron a una aceleración del proceso, pensemos que la misma se declaró el 11 de marzo, hoy es 19 y parece que ha pasado un lapso largo de tiempo, (una eternidad) nosotros desde el 14 decidimos volver y fue difícil conseguir pasajes, imagínense que aun hoy hay en el mundo dando vuelta muchos argentinos varados, tratando de volver, viajamos 48 horas, recorriendo varias ciudades de Estados Unidos y América Latina hoy estamos en Goya, quiero dejar en claro, una cuestión, aunque debería ser lo normal, todos los costos del viaje corrieron por nuestra cuenta, no pedimos ayuda a nadie, ni al estado municipal, provincial o nacional, mucho se ha dicho sobre esto, y sobre todo desde medios de comunicación de la oposición, básicamente de lo que conocemos de la propiedad de Ariel Pereyra, y de Marcos González y de la hija del Profesor Bassi, mucha pero mucha mentira, faltando a la verdad, miente, miente que algo quedara parece ser la consigna, ningún aporte positivo en la emergencia ,siempre atacando con golpe bajo o desinformando, no harán mella en este Intendente, seguiremos trabajando con la verdad aunque sea dura.”

“Goya tiene dos grandes problemas a enfrentar, el dengue y la pandemia del coronavirus, en relación al dengue, debo decir tuvimos dos casos, la provincia 415, si fuese por la cantidad de habitantes deberíamos tener 40 casos, pero se hizo mucha prevención, mucho descacharrizado, estamos mejor que en el resto de la provincia y mucho mejor que el resto de las provincias del NEA, ya le ganamos al dengue? No de ninguna manera, debemos continuar con el descacharrizado y la prevención, la batalla es cultural, limpieza y educación.”

“Respeto al coronavirus, la pandemia viaja por todos los países del mundo, la Argentina no es la excepción, provincias hermanas ya la sufren, en Corrientes no hemos tenido ningún caso, es un dato positivo, ya le ganamos al coronavirus… No de ninguna manera, hace falta mucha solidaridad en nuestros comportamientos, quedarnos en casa, no vayan al banco, usen la tarjeta si van a un comercio o a la farmacia, compartamos estos días en familia, se puede, debemos estar juntos en nuestras casas y cuando alguien sale que lo haga una sola persona con todas las precauciones, lavarse permanentemente las manos, es importante.”

Quiero en esta circunstancia agradecer al Gobernador Gustavo Valdes, por toda la ayuda que nos viene dando, al contador Daniel Avalos, mi Viceintendente, para eso están, para reemplazar al Intendente cuando es necesario, es un hombre con mucha experiencia en emergencias, y realmente ha tenido un trabajo muy serio, a los funcionarios, que han acompañado esta crisis para ir resolviendo cada situación, a los trabajadores de la salud, pero todos los trabajadores que están cumpliendo sus funciones, quédense en sus casas en cuarentena”.

“Finalmente quiero decir no nos van a doblegar, que tenemos la Fortaleza, la templanza y la prudencia necesaria para dar batalla a los tres flagelos al dengue, al coronavirus y la mentira, quédate en tu casa cuídate, compartí en familia en estos momentos, conversa, habla con tus hijos, de esa manera seguramente estaremos mejor en los próximos días, un abrazo y muchas gracias.”