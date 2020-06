La senadora provincial Carolina Martinez LLano confirmó que hay nuevo director de la EBY

Aguapey.CORRIENTES,01.06.2020.Se trata del empresario misionero, Ignacio Barrios Arrechea que asumirá en días más. La Senadora anticipó que, finalmente, el cuerpo resolverá la controversia en torno a la banca que dejó Sand al asumir como diputada nacional y al referirse al proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial que con media sanción pasó al Senado, señaló que como Cámara Revisora se tomará su tiempo para escuchar todas las opiniones que permitan que antes de fin de año vuelva a Diputados, con algunas modificaciones. Destacó la decisión de Alberto Fernández de dar una respuesta contundente al tema del agua potable de San Carlos y confirmó que, bajo el mismo programa, se ejecutará un plan de treinta cuadras de cloacas en La Cruz, respecto a lo cual el intendente, Luis Calomarde expresó el reconocimiento al apoyo de la Legisladora peronista (ver página 7).

La senadora provincial por el Partido Justicialista, Carolina Martínez Llano dialogó en la víspera con el programa La Otra Campana, que se emite por LT7 Radio Corrientes y LT25 de Curuzú Cuatiá.

En amena conversación con el conductor Rubén Duarte, la legisladora se refirió a diferentes cuestiones, vinculadas con la actualidad socio-política de la provincia y el país, en el marco de la Emergencia Sanitaria por la pandemia de Coronavirus.

-El Intendente de La Cruz expresó su reconocimiento hacia tu persona por las gestiones ante Enohsa, en el marco del plan de 30 cuadras de cloacas para la localidad de La Cruz.

-Venimos realizando distintos trabajos con el Intendente y las gestiones hechas ante el Enhosa es un trabajo que lo está haciendo Presidencia de la Nación con los Municipios. La localidad de La Cruz es una de ellas. Como bien dice el jefe comunal, Luis Calomarde: «Cada peso que invertimos en cloacas, es un peso que ahorramos en el tema de salud», y esto es muy importante.

-En la localidad de San Carlos también se anunciaron obras de agua potable.

-Este es un reclamo que lleva muchos años y tiempo. Es un tema que lo llevé al Senado, lo conversé con mis pares. Conseguimos que el Director del ente Regulador del Agua y Saneamiento baje a San Carlos. Recuerdo que fue un día de mucha lluvia donde estuvimos reunidos con los vecinos, conversando. El tema siguió con problemas durante todo el verano y estamos atravesando un período de seca prolongada. Los vecinos de San Carlos tienen agua en diferentes momentos del día y a veces pasan dos o tres días sin agua. Son temas que conozco y de los que hemos hablado más de una vez. Nosotros, a través del diario EL LIBERTADOR, tenemos línea directa con Presidencia de la Nación, en la recepción de los informes de la actividad presidencial. En virtud de ello, se transmitió la carta de una ciudadana de San Carlos, una carta abierta que fue dirigida al presidente, Alberto Fernández. El Presidente mismo ordenó la inmediata bajada a la localidad de San Carlos y nos avisó, a través del gerente general del Enhosa, Sebastián Loggio, con el cual estoy en contacto. Por orden directa de Alberto Fernández, Loggio se hizo presente en la localidad de San Carlos, recorrió las obras que se están llevando a cabo en la localidad y conversó con la gente. La misma reunión que yo hice el 30 de noviembre, la hizo Sebastián Loggio, representando al Presidente de la Nación y les explicó a los ciudadanos de San Carlos el convenio marco que había firmado con la intendente, Graciela Larraburu para finalizar las etapas 3 y 4 de la provisión de agua potable. Y, a su vez, ya lo explicó Enrique Cresto, construir dos tanques para asegurar la provisión de agua potable para la localidad, en un marco futuro previendo un crecimiento de acá a 10 o 15 años. Lo que nosotros vemos con una gran satisfacción, es la presencia de Nación que se involucra en la vida de los ciudadanos de todo el país. Vino Alberto Fernández a Misiones y estuvo hablando de la federalización, construir una Argentina federal. Y no solamente se proyectan obras donde la Nación asegura su ejecución y el control, sino que permiten que las localidades del Interior pongan la mano de obra. Eso es algo que, la verdad, en el marco de esta pandemia, es una inyección de trabajo que les estamos dando a las localidades. Y es algo que vemos con muchísima satisfacción.

-Es importante que cuando parece ser que toda la atención está centrada en la pandemia, se estén haciendo también este tipo de gestiones para que la obra pública llegue a Corrientes, ¿no?

-Exactamente. Y lo que es más importante: que los medios se hagan eco de esto. En el medio de esta pandemia, donde por momentos estamos bombardeados de información referida a la vida de los argentinos y del mundo que nos cambió, por ahí estas cosas no son percibidas y debemos comunicarlas. Debemos mostrarles que la Argentina está tratando de ponerse de pie, trabajando para que los servicios básicos lleguen a todo el país.

-Por ello hay que ocuparse de planificar y de ir viendo las necesidades que tiene la comunidad. Es importante que esta tarea no se detenga.

-Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros debemos pensar en el día después, pensar cómo vamos a levantar este país una vez que este tema de la pandemia pase. Como dice el refrán: «Siempre que llovió, paró», o sea que la pandemia se va a ir. En algún momento vamos a tener que retomar nuestra vida normal y tenemos que estar preparados para eso. En esto yo rescato la articulación que se está dando entre la Nación, con los gobernadores y con los intendentes, independientemente del signo político de cada uno de los jefes de Estado y, a su vez, dentro de los mismos legisladores, con los intendentes y los gobernadores.

EMERGENCIA

-¿Cómo ve el manejo de la pandemia en el país y en Corrientes?

-A nivel país, la realidad nos está indicando que tenemos dos Argentinas: una, gira en torno a la Capital y el Conurbano Bonaerense, lo que se ha dado en llamar el Amba. Vemos que están atravesando una situación complicada, donde se piensa que estamos entrando en el pico que tanto estábamos esperando, que buscábamos achatar la curva y que nos diera un tiempo para poder acomodarnos y afrontarlo de la mejor manera. Se está viendo que ese pico está empezando. Están en una situación complicada, donde los casos se están dando bastante rápido, pero creo yo que lo van controlando bastante bien. Deben seguir dentro de una fase de cuarentena rígida, cerrada. Tratar de que la gente circule lo menos posible. La otra Argentina de la que podemos hablar, que es el resto del país, con las particularidades propias de la provincia del Chaco, que en tu programa ya hablaron bastante de toda la situación que está atravesando esa provincia. Pero en el resto del país, la cosa está mucho mejor, los casos están más controlados. Van apareciendo casos en una baja medida, un país en donde se pueden ir flexibilizando un poquito las cosas. En estas dos Argentinas que te he ido describiendo, las medidas deberían ser diferenciadas. Teniendo en cuenta la importancia de los gobernadores y de los intendentes, que es lo que está haciendo Alberto Fernández en este momento. Habría que poner el acento en la responsabilidad social, como una flexibilización inteligente.

Debemos pedirle a la gente que se cuide, que no baje los brazos. No hay que relajarse. Remarcar las medidas fundamentales que vinimos diciendo en todo el programa, que es el distanciamiento social, el uso del barbijo y salir lo menos posible de nuestras casas. El virus está en todos lados, circula y debemos pensar que todo aquel con quien estamos, puede ser un posible portador. Estamos en la fase 5, pero esto recién empieza, no nos podemos relajar. No tenemos que olvidarnos de que Corrientes tiene una proximidad geográfica con el Chaco y con el Brasil. Brasil es el cuarto o quinto país a escala mundial en la cantidad de muertes que hay. Nosotros estamos en una situación buena, pero estamos rodeados de vecinos que están con problemas. Hay que cuidarnos un poquito más que el resto de la Argentina. ¿Cómo se está llevando a cabo el coronavirus en Corrientes? A los resultados me remito. Estamos en la fase 5, pero no tenemos que relajarnos. Yo, el otro día salí de mi casa para ir a la sesión, a las 5 de la mañana me puse el barbijo y cuando llegué a mi casa, a las 7 de la tarde, después de haber viajado 600 kilómetros, no me había sacado el barbijo en ningún momento. En Corrientes, creo que todo este tiempo nos ha servido para concientizar a la gente. Debemos destacar el accionar del Gobierno provincial y de cada uno de los intendentes. Yo siempre he dicho que el Gobierno tiene las manos libres para conducir este proceso. Siempre sostuve que las cámaras legislativas debían delegar al Ejecutivo el control de la pandemia, cosa que así fue. No nos deben asustar los casos que van apareciendo, como es el caso de Mocoretá en este momento. No debemos estigmatizar a los médicos, tampoco a los pacientes. Estamos entrando en el invierno y debemos cuidarnos, cada una de las personas con las cuales nos contactamos, puede ser un posible contagio.

SOBRE TABLAS

-Días atrás, en Diputados se dio media sanción al proyecto del Código Procesal Civil y Comercial. ¿Cómo serán los procedimientos y los tiempos en el Senado? Dado que usted forma parte de la comisión de Asuntos Constitucionales.

-El Senado se tomará sus tiempos, pero seguramente antes de fin de año será llevado al recinto. Es importante escuchar a los jueces, camaristas, colegios de abogados y todos aquellos que quieran aportar algo al proyecto. Así lo hicimos con la Reforma del Código Procesal Penal. Es un proyecto perfectible y el Senado, como cámara revisora que es, debe asegurar una buena tarea. Con seguridad, se lo va a enriquecer con algunas modificaciones. Este es un tema importante que va a regir la vida de los correntinos por mucho tiempo y deben ser revisados, analizados y estudiados con mucho detenimiento. No es algo que podamos hacer de hoy para mañana, justamente, por la importancia que tiene. Yo he empezado a consultar a diferentes jueces y camaristas. Hay 4 opiniones que considero muy atendibles. Lo estudiaremos como lo hacemos con todos los temas. Seguramente antes de fin de año le estaremos dando tratamiento e introduciendo las modificaciones que estimemos corresponda.

-¿Tiene fecha la próxima sesión del Senado?

-Sí. El Senado se va a reunir este próximo jueves 4 de junio. Vemos que las cámaras de Diputados y Senadores trabajan de diferentes maneras, pero solamente por cuestiones organizativas. Las dos cámaras están trabajando y se están articulando bien. Tenemos audiencias y varios temas importantes para tratar.

-Hay un tema estrictamente político que sigue en el tapete y que es saber de qué forma se resolverá la vacante que dejó en el Senado Nancy Sand, en diciembre pasado.

-Requiere consensos, pero a mi criterio se debe resolver lo antes posible. Estamos ya a mitad de año y la banca sigue vacante. Es una banca que le pertenece al PJ y nosotros, como senadores que somos del partido Justicialista, vamos a pedir que se defina de una vez por todas. Soy la única integrante de la oposición dentro de la comisión de Poderes y no me corresponde emitir opinión. Sería irresponsable que yo emitiera una opinión antes de ir a la sesión. Además, me gustaría escuchar la opinión de todos. La banca tiene que cubrirse lo antes posible. Es un tema que está planteado dentro del bloque, lo venimos conversando aunque aún no fijamos posición, mas allá de que la decisión está en manos del oficialismo, que tiene la mayoría. Esto debe decidirse en la sesión que viene o en la otra, pero es algo que no debemos seguir dilatando.

-El diario EL LIBERTADOR anticipó que es inminente la designación del nuevo director de la Entidad Binacional Yacyretá y hasta arriesgó el nombre de un empresario misionero.

-Te puedo decir que eso ya está prácticamente confirmada la designación de Ignacio Barrios Arrechea. Es un importante empresario maderero de la provincia de Misiones. Respecto del cual tengo una muy buena opinión. Seguramente, la oficialización de la designación se hará la semana que viene. Les cuento que vamos a seguir trabajando para mejorar la relación de apoyo de la EBY a la provincia de Corrientes. La EBY es un tema que yo sigo de cerca, así como, en su momento, pedí la renuncia del entonces director, Oscar Thomas, porque me pareció que estaba ninguneando a los correntinos, lo cual fue apoyado por todo el Senado. Posteriormente, trabajé también con los distintos directores que vinieron: Schiavoni y Goerling. De hecho, el tirón de orejas a Thomas sirvió porque a partir de ahí se firmaran varios convenios que venían demorados. La idea es trabajar codo a codo con Barrios Arrechea cuando se haga cargo de la EBY, en función de los intereses de Corrientes.

-Sos la justicialista que tiene un cargo de mayor jerarquía institucional en la Provincia. Sos actualmente vicepresidente de la Cámara de Senadores. Es un dato importante desde el punto de vista político, debido a la composición del Senado, dominado por el oficialismo, ¿no?

-Sí, exactamente. Soy la vicepresidente del Senado, de hecho, un cargo importante. Tengo la satisfacción que fue aprobada por unanimidad de toda la cámara, impulsada por mi bloque. Nosotros, a pesar de este tema de la pandemia que nos tiene preocupados y ocupados como bien decimos, estamos trabajando cada uno desde el lugar que estima corresponder. Estamos trabajando con dirigentes nacionales y provinciales. Soy congresal nacional del Partido Justicialista. Estoy en contacto con el interventor, Julio Sotelo, en forma permanente. Trabajando por el PJ para poder lograr ese anhelo que tenemos todos hace ya más de 40 y pico de años, de poder coronar un gobierno justicialista. Al servicio de todos. Las puertas de mi oficina están abiertas, cada uno de los compañeros lo saben. Todos tienen mi número y trato fundamentalmente de ser funcional a los intereses del partido desde el lugar que me toque, más que nada como una compañera más.

-La capacidad de diálogo que tenés, en este caso desde tu rol de senadora provincial, no cualquiera lo tiene. Si me permitís, quiero ponderar esto que no es un detalle menor.

-Desde que entré al Senado a trabajar en política, me puse como un fin tener el diálogo con todos en un marco de respeto. Lo que uno debe buscar, fundamentalmente, es la búsqueda de consensos. Pero como digo siempre, la idea es escuchar al otro, sus opiniones y si yo considero que lo que vos decís es valedero, eso puede hacer que yo cambie y que esté de acuerdo con lo que estás diciendo. Fundamentalmente, el diálogo es lo más importante. Yo, la verdad es que tengo un muy buen diálogo con el oficialismo, como así también con cada uno de mis compañeros del PJ. Tengo un muy buen diálogo con el Gobernador, con el senador Colombi, con quien estoy trabajando en un proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura y el Juri de Enjuiciamiento y con cada uno de los senadores oficialistas. Lo que buscamos es obtener resultados a través del diálogo. Hay que evitar la confrontación y dialogar más.

-Los dirigentes políticos, sociales, gremiales e inclusive los medios de comunicación, necesitamos tener un gesto de grandeza.

-Es un momento de ser responsables. Y no debemos olvidarnos, los que ocupamos cargos públicos y en esto incluyo, como bien decís vos, al periodismo, que nosotros estamos influenciando a la gente. Tenemos que ser responsables porque cualquier cosa que nosotros digamos o hagamos puede traer consecuencias. Así que, no es momento de hacer declaraciones irresponsables, sino justamente buscar la unidad de los argentinos. Aprovecho tu espacio para saludar a cada uno de los correntinos. Recordarles que siempre que llovió, paró y que esto va a pasar. La Argentina ha pasado muchísimas cosas a lo largo de su historia. Esto va a pasar, va a terminar y nos debe encontrar a todos trabajando para lograr una Corrientes mejor y, a través de eso, una Argentina mejor.