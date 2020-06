LIBRES: Supervisión y cumplimiento de protocolo de seguridad e higiene en clubes y gimnasios.

Aguapey.PASO DE LOS LIBRES,04.06.2020.En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el director de Deporte, Prof. Gonzalo Álvarez junto a la directora de Legal y Técnica, Dra. Natalia Cantero, llevan adelante la supervisión en diversos clubes y gimnasios de nuestra ciudad, a fin de verificar el cumplimiento del protocolo de seguridad e higiene.

La Resolución Nº 102/20 D.E.M., permitió la flexibilización de más actividades deportivas y la apertura de clubes y gimnasios cumpliendo con los protocolos de prevención dentro de los parámetros exigidos por la Autoridad Sanitaria.

Desde el Municipio los responsables salen en diversos horarios a fin de verificar que sea implementado en todos los establecimientos en sus distintas modalidades, durante el tiempo que sea requerido según el desarrollo y avance de la problemática epidemiológica actual. Estas recomendaciones buscan prevenir las infecciones respiratorias por Covid-19 dentro del establecimiento.

Recomendaciones preventivas:

Higienización de áreas comunes: en los lugares de trabajo se deben realizar prácticas de limpieza, desinfección y secado. Esto se realizará con alcohol o lavandina diluida en agua. La higiene de espacios físicos requiere friccionar las superficies para remover la suciedad y los microorganismos presentes, necesitando un proceso de desinfección exclusivamente en aquellas zonas que tomaron contacto con manos del personal. Previo a todo esto la limpieza exhaustiva.

Higienización Personal: realizar la correcta y frecuente higiene de manos (con agua y jabón o con alcohol en gel), mantener distancias mínimas de un 1,5 metro entre personas, adoptar medidas de higiene respiratoria (al toser o estornudar cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo inmediatamente y lavarse las manos), evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, evitar el saludo de contacto corporal (apretón de manos, abrazos, besos), no compartir elementos personales (llaves, celular, botellas de agua, toallas). Utilizar tapabocas.

Desplazamientos hacia y desde el gimnasio: mantener una buena higiene de manos antes, durante y después de los desplazamientos que realice. Desplazarse provistos de un kit de higiene personal.

Organización del espacio físico:

Se garantiza el distanciamiento social mínimo de 1,5 metros entre personas mediante la separación o alternancia de equipamiento; el marcado de suelo; la vigilancia del personal.

Cada salón exhibirá de manera visible una declaración jurada sobre el número de personas que pueden ingresar para que el público pueda denunciar en caso de excederse el límite de ocupantes.

Se debe diseñar la circulación en el espacio del establecimiento para cumplir con rigurosidad la distancia a mantener entre personas.

Se deberá organizar previamente la fijación de turnos, así el público se registrará con antelación a su clase para programarla.

Se establecerá una permanencia máxima en el local de 60 minutos por persona.

Se deberá asegurar un periodo sin actividad entre las sesiones de clases (20 minutos) para proceder a la limpieza y desinfección de las salas después de cada sesión impartida ya sí garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios.

Organización del establecimiento:

Se deberá contar con los materiales para desinfección de las instalaciones y aseo de las personas al ingreso y a la salida laboral.

Entre cada turno, se procederá a la desinfección del local como así también los materiales del mismo (barras, estructuras, colchonetas, etc.).

Se deberá proveer la utilización de agua lavandina, detergente, alcohol líquido diluido en agua, para desinfectar todo tipo de superficie.

Se deberá disponer de pulverizadores con alcohol líquido diluido en agua (70/30) o alcohol en gel en distintos puntos del gimnasio para ser utilizado por el personal y el cliente.

Garantizar la ventilación continua del predio.

Se deberá disponer en la entrada del local de una alfombra o trapo de piso humedecido con lavandina diluida en agua para desinfectar los calzados.

Se exhibirá un instructivo que informará la pauta que se deberán cumplir dentro del establecimiento en cauto a la desinfección, l manejo del equipo uso y cuidado de las instalaciones.

Organización de la clase:

Todos los ejercicios, rutinas y trabajos deberán realizarse de manera individual sin excepción.

Los horarios de atención serán de 7,00 a 23,00 horas, no pudiendo durar más de 1 hora a 1,15 la permanencia de cada alumno en el local.

Los horarios de ingreso de personas al gimnasio será estructurado en virtud del cronograma de turnos.

Queda prohibido el uso compartido de vasos, toallas, botellas, celulares y/o cualquier otro tipo de elemento de aseo personal.

No estarán habilitados los vestuarios, ni las duchas.

Queda prohibido de alumnos que manifiesten cualquiera de los síntomas del COVID-19 y deberá darse informe a las autoridades correspondientes.

Se deberá realizar test de olfato y tomar temperatura de todo el personal y de los clientes al ingreso al establecimiento. En caso de ser positiva la toma mayor a 37,5º se activará los protocolos correspondientes.

Organización de alumnos:

Al momento de inscripción deberán llenar y firmar una declaración jurada, en la que expongan que: no viajaron o estuvieron en contacto con terceros que regresaron del exterior, que no presentan síntomas asociados a la infección por COVID-19 y que no se encuentran comprendidos dentro del grupo de riesgo.

No se permitirá el ingreso a personas que se nieguen a firmar la declaración jurada.

Toda persona que ingrese deberá higienizarse las manos con solución alcohólica sanitizante que le será suministrado en pulverizador antes de comenzar el entrenamiento.

La limpieza de los elementos utilizados será obligatorio para cada cliente una vez concluido su uso.

Cada cliente que ingrese al gimnasio deberá traer su toalla de mano, su botella de agua para hidratarse, una remera para post entreno, además del uso de tapabocas, prohibiéndose la entrada si no cumple con ello.

El alumno deberá asistir a sus clases únicamente en el día y horario pactado con la administración.

Actuación ante la manifestación de síntomas:

En los casos que pudiera presentarse síntomas en el personal, en una o un cliente durante su permanencia en el establecimiento, se deberá iniciar la contención en el lugar. Previamente se deberá definir medidas a adoptar en el local para aislar a una persona, hasta comunicarse con las autoridades locales de Salud pertinentes al 103 o al teléfono 3772-420411 de Defensa civil, hasta la llegada del equipo médico especial que aplicara el protocolo.

Ante un caso sospechoso, hisopado o positivo se cerrara el local por 15 días y será obligatorio proveer al Comité de Crisis el listado de clientes.