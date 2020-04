Médica goyana desde Barcelona : “QUÉDENSE EN CASA PARA NO VIVIR EN GOYA LA PESADILLA DE ESPAÑA”. Reiteradas veces pidió cumplir a rajatablas el aislamiento social.

Aguapey.GOYA,01.04.2020.Gisela Petiti, a través de una comunicación vía skype con Radio Ciudad, dejó sus impresiones en relación a la pandemia, remarcando las cosas tomadas a tiempo en la Argentina, e invitó a todos a cumplir con el aislamiento social para no padecer la pesadilla que se vive en España.

La profesional oriunda de nuestra ciudad, radicada en la ciudad de Barcelona (España), ejerce como médica especialista en Medicina Interna y Dermatología.

En su contacto on line, Gisela dijo: “Les mando un abrazo virtual y pido sigan haciéndolo bien, como hasta ahora, quedándose en casa, para evitar el contacto con la gente y la posibilidad de infectarse con este nuevo virus, el coronavirus; una pandemia horrorosa que nos está arrasando en España. Llevamos más de 85 mil infectados y más 7 mil muertos en menos de un mes. Lo que estamos viviendo es muy preocupante, angustiante, con hospitales abarrotados de pacientes, es una infección que no solo afecta personas mayores, también desarrollan neumonías gente joven, que necesitan internación, cuidado, oxígeno. El 85% de la población presenta síntomas leves o de manera asintomática, es peligroso, al no saber que están infectados pueden contagiar a la gente, la diseminación del virus es muy rápida”, precisó.

DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Sobre la manera de expandirse y prevenirse, la doctora Gisela, acotó: “A través de los estornudos y la tos, se puede desparramar las gotitas, hasta más de dos metros de las personas, por eso se solicita el distanciamiento social, que se queden en casa. Si deben salir a comprar comidas o a las farmacias, guardar una distancia de por lo menos dos metros cuando se sale, no tocar la cara, al toser colocarse el brazo para evitar la diseminación de estas gotitas. Otras de las formas de contagio son los fómites, las llaves, el teléfono móvil, el celular, el mate, cosas que vamos tocando donde dejamos el virus y contagiando a las personas, por eso es importante que puedan seguir realizando el confinamiento, el aislamiento social, distanciamiento social para evitar las infecciones, y no vivan allí (Goya-Argentina) lo que vivimos acá, que es muy triste. En las residencias de ancianos, desde el 8 de marzo los familiares no pueden visitar a sus abuelos. El virus ha arrasado muchas residencias de ancianos, en los hospitales tenemos las terapias intensivas llenas de pacientes infectados. Al ingresar a un paciente se vive con mucha angustia, el 15% de la población necesitará asistencia hospitalaria, no podemos enfermarnos todos juntos, porque no hay sistema de salud que pueda tolerar esta avalancha de pacientes, tenemos que distanciarlos en el tiempo, aplanar esa famosa curva de contagio, de esa manera el sistema de salud, pueden proporcionar una atención buena a los pacientes infectados, se gana tiempo y se desarrollan vacunas o medicamentos que sean efectivo, se tratan con medicamentos para la malaria, con inmunosupresores, todo de manera experimental, sin mucha evidencia científica”, relató conmocionada la profesional.

“Les pido por favor que se cuiden mucho -agregó la profesional goyana-, que se queden en casa, que esta pesadilla que vivimos en España no las vivan allí. Nos enteramos que falleció una médica de 28 años, ya son 5 los fallecidos y una enfermera por el coronavirus, un 15% de los infectados son sanitarios pero bueno, sabemos que hay miles de personas en sus casas infectadas, que no se han podido diagnosticar porque está abarrotado. Los test diagnósticos no alcanzan para todos, se limita a los pacientes con neumonía y deben internarse, no se pueden diagnosticar todos los casos como quisiéramos. Es tremendo lo que estamos viviendo, es muy triste, algo no visto nunca”, insistió abrumada Petiti.

“En mi hospital -remarcó Gisela- las consultas están cerradas, los consultorios reconvertidos a habitaciones donde están internados los pacientes. El gimnasio de rehabilitación y un montón de lugares, abiertos para internar pacientes, así y todo, hemos colapsado; debimos derivar a otros hospitales, es muy desesperante”.

“En la Argentina se llegó un poco antes, con las experiencias de China, Italia y España se tomaron decisiones desde el Gobierno, desde acá miramos con un poco de envidia porque las medidas se han tomado de manera tardía, así que ¡por favor síganla a rajatablas!, cuídense mucho y quédense con la gente que quieran, en su casa para no enfermarse ni enfermarnos. Muchas gracias, les mando un abrazo fuerte”, concluyó.