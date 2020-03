PASO DE LOS LIBRES: Ascúa acompañó a las mujeres en el Paseo por la Equidad.

Aguapey.PASO DE LOS LIBRES,09.03.2020.En el marco conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, se realizó el “Paseo por la Equidad” en la Costanera de Paso de los Libres, con la participación del intendente municipal, Martín “Tincho” Ascúa.

Un importante número de mujeres, hombres y niños se dieron cita para participar del circuito que recorrieron con globos violetas con el objetivo especial de resaltar la igualdad de derechos y beneficios para hombres y mujeres.

Al hacer uso de la palabra la coordinadora del Área Mujer, Género y Diversidad, Lucía Peralta resalto: “Estos 8 mts. de circuito tiene un carácter especial porque ahora contamos con un ministerio nacional que acompaña en esta labor que hace 2 años llevamos a cabo desde el área que represento, lo cual no es dato menor que desde el inicio de la gestión se ha creado un espacio que piensa, debate, construye y trabaja en pos a las mujeres, con políticas públicas concretas que hacen de este, un gobierno municipal con perspectiva de género”.

“En relación con la consigna nacional “las mujeres movemos el mundo”, no solo con el trabajo formal y remunerado sino principalmente con todo el trabajo que es invisibilizado, que e.s el trabajo de todos los días, el trabajo del hogar, las tareas domesticas, que no es más que un trabajo no remunerado”, enfatizo Lucía. Culminando su alocución: “A seguir pensando en una sociedad más igualitaria y equitativa, donde además de revalorizar el trabajo de las mujeres, podamos de camino a casa ser libres, no valientes”.

Esta iniciativa contó con el apoyo de distintos funcionarios: secretario de Gobierno, Javier Sigillo; la coordinadora del Área Mujer, Género y Diversidad, Lucía Peralta; las Chicas de MTB; el director de Deporte, Prof. Gonzalo Álvarez; el secretario de Desarrollo Humano y Participación, Miguel Giorgio; la directora Contable, Ana Ascúa; la concejal, Celeste Ascúa; la Jefa de la Oficina Migratoria, Mariela Altamirano; la licenciada en Nutrición, Virginia Pagnone; entre otros.

Evento organizado por la Dirección del Área Mujer, Género y Diversidad de la Municipalidad de Paso de los Libres junto a las Chicas de MTB, con la colaboración de la Dirección de Deporte; la Dirección de Tránsito y la Secretaría de Salud con el apoyo de la ambulancia ante cualquier eventualidad.