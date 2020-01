Paso de los Libres: Balance altamente positivo del Club Guaraní sobre las actividades del año 2019 .

Aguapey.PASO DE LOS LIBRES,02.01.2019.Se lograron numerosos éxitos deportivos , se realizaron obras de recuperación de las instalaciones , se sumaron nuevas disciplinas y se consolidó el crecimiento de socios.

Se realizó la última reunión mensual de la Comisión Directiva del Club Guaraní,haciéndose en la misma un balance sumamente positivo de todo lo realizado este año y empezando a proyectar el año 2020.

En cuanto a las actividades nuevas que se sumaron al club, se encuentran Hockey, Boxeo y la Escuela de Danzan y Folklore , todas consolidados y con un muy buen número de niños,jóvenes y adultos participando.

También se destacó la recuperación de distintos espacios de las instalaciones, el gimnasio, el salón de usos múltiples y por último los arreglos en el frente del club.

Asimismo los logros deportivos obtenidos por el club, en Vóley Femenino clasificando a las semifinales en el Torneo del CEF, en Judo obteniendo tres medallas una de plata y dos de bronce en el campeonato Nacional de Judo, en futbol jugando en las distintas categorías un total de once finales (6ta. Div., Cat. 07, Futbol Femenino dos finales torneo Apertura y Clausura, Sub 16 y Sub 15 Juegos Evita, Cat.11, Cat. 10, Cat. 08, Provincial Sub. 13 y 8va. Div.) habiendo ganado ocho de las once.

Por ultimo a la par de toda la inmensa labor deportiva , el Club se fortaleció como un espacio Cultural Alternativo , con la realización de Peñas Folclóricas que han crecido mucho.

La Comisión evaluó que si bien quedan cosas por mejorar, actividades por sumar y seguir mejorando las instalaciones del Club, son muchos los objetivos alcanzados en este 2019.

También destacaron la labor denodada de todos quienes forman parte de esta gran familia guaranicera, profesores, técnicos, coordinadores, coordinadoras, padres, jugadores, jugadoras, alumnos, socios y todos quienes colaboran diariamente para llevar adelante esta importante Institución de la Sociedad Libreña .