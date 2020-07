Reclaman al Municipio de Santa Lucia la necesidad de viviendas para familias pobres

Aguapey.SANTA LUCIA,13.07.2020. El ex-Director de Cultura y referente local de la Democracia Cristiana Gustavo Coletti,hizo publico el reclamo de muchos vecinos sobre la necesidad que tienen las familias vulnerables de una vivienda propia. El reclamo que implicitamente se vuelve publica fue editada en la cuenta de facebook que tiene Coletti y dice textualmente:»A la fecha el Municipio de Santa Lucía no tiene proyectado siquiera ningún Plan de Vivienda para familias en condición económica vulnerable, que mejore las condiciones(de) habitacionabilidad de los santaluceños pobres y eleve la profilaxis sanitaria de la Comunidad. La obra pública por su condición de tal es de todos y debe responder al interés de todos y no de quienes se creen “iluminados” por no se qué condición moral y(no) escuchan la voz clamante de quienes sufren la miseria humana día a día. Hacen falta viviendas gratuitas para pobres en Santa Lucía que construya la Municipalidad. Es una deuda que la sociedad local toda tiene para con ellos: Los marginados; los desprotegidos; los discriminados.»

A la publicaciOn del ex-candidato a concejal por la lista de la DC ya fue apoyada por varios vecinos que manifiestan su descontento con el abandono del Municipio en barriadas muy pobladas como La Quebrada,donde un puente peatonal exige una urgente reparacion o reconstruccion,y donde las casas endeble

de maderas no cuentan con cloacas, las calles de tierra son un lodazal resbaladizo los dias de lluvia y las viviendas se inundan.Otras zonas como las 4 hectareas donde los evacuados de la ribera delrio Santa Lucia viven en casas precarias abandonados a la buena de Dios,despues que las actuales autoridades municipales le cedieran un terreno con la condicion que no volvieran a sus viviendas propias a la vera del rio.Los barrios marginales con diversos problemas de infraestructura y servicios siguen en la lista de necesidades basicas insastifechas,que al decir de la gente a la Comuna poco importa.

Coletti reclama en su corto escrito: Construccion de viviendas gratuitas para las familias pobres,y tiene razon en demandar tales obras,mas aun en estos tiempos de Pandemia donde el virus mas letal es la falta de asepsia en los hogares. Lo primero en la organizacion urbana es la vivienda para la familia.La familia es la organizadora de la comunidad en que se vive y es esencial para la paz social.

Los habitantes santaluceños agradecen la construccion del asfalto,cordon cuneta y colocacion de luces en diversas calles y avenidas de la ciudad pero recalcan que mas prioritario son la vivienda y la comida. Esto ya lo analizaron conductores de varios Municipios correntinos,de ahi los programas de viviendas sociales que encaran Paso de los Libres y La Cruz,por citar dos gobiernos de distinta ideologia polìtica.

En los antiguos lares de los astos esta llegando la hora que ciertos personajes se sumen a la demanda colectiva,superando sus alucinaciones escenograficas, y cooperando con el desarrollo armonico de los desprotegidos, quienes siempre son los discriminados,tanto por burgueses que declaman su pertenencia a la aristocracia del dividendo y no a la fererida por Platon y Aristoteles(intelectualidad y virtud», como por aquellos que dicen pertenecer a la crema «del centro» aunque tal punto geografico sea un asentamiento central de un pueblo rural.

Es tiempo de la equidad y el progreso para todos,de que se aplique a rajatable el bien comun que consagra la Constituciòn Argentina.Que asi sea.