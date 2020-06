Recordando la Feria Regional del Libro de Alvear(Parte VII): La presencia del poeta y diplomático Rubén Vela en 1990.

Aguapey.CORRIENTES,23.06.2020.En la edición de la Feria Regional del Libro en 1990,que ya también se había convertido en Feria Internacional del Mercosur se contó con la presencia del destacado poeta santafesino Rubén Vela; diplomático de Carrera que por entonces era Director del Departamento de Arabia Sahariana de la Cancillería Argentina,y a su vez era Presidente nacional de la SADE(Sociedad Argentina de Escritores),con una larga y prestigiosa carrera en las letras nacionales. Vela participó de la Feria de Alvear,invitado por el Presidente de la CD ferial Ángel Mántaras Márquez,canalizada a través del licenciado en economía Guillermo Mac Louglind Breard,colaborador en Buenos Aires de Mántaras en todo lo atinente a la actividad ferial y Asesor por entonces del Ministerio de Educación y Cultura de la provincia de Corrientes.

Poeta e diplomata argentino, nasceu em Santa Fé, em 1928. Obra vasta e reconhecimento de sua obra em muitos países, inclusive no Brasil, onde foi condecorado. Iniciou na poesia com o livro “Introducción a los dias” (Buenos Aires: Botella al mar, 1953.

AMÉRICA

“Esto es América”, me decían,

mostrándome las altas cordilleras,

el suicidio del sol sobre los trópicos,

los grandes ríos furiosos.

Sólo vi pies descalzos,

criaturas americanas

sobre el hambre y el frío

como frutos desnudos.

“Esto es América”. Sobre las tierras

indias del centro y del sur

vi desolación. Y, al borde,

las grandes ciudades opulentas, sólo

al borde…

ARTE POÉTICA

Aquel que no

mate y resucite

que abandone el

Arte de la Poesía.

Aquel que mata

y resucita

es el Príncipe

del Arte.

LA PALABRA EN ARMAS

I

La palabra en armas

su porfiada vehemencia

su penetrante ardor

su insolente

su incómoda

sencillez.

La palabra en armas

tiene el sueño liviano

despierta en cualquier momento

se levanta

toma el día en sus manos

hace salir el sol

o provoca el diluvio.

Con elemental rudeza

acontece en sí misma.

Se festeja

creando la fraternidad.

Es un sólo lenguaje.

Es un viejo lenguaje.

Es el común y terrible lenguaje

de los hombres

que han sabido ganar su libertad.

(La libertad hay que ganarla

como la mujer

como los hijos

como la poesía

como la amistad.)

II

La palabra en armas

crece

en la garganta de los hombres.

Aquí allí

revienta

en estallidos

de pueblos

en salud.

Reparte

su sabia medicina

abre sus brazos combatientes

señalando el futuro.

Se entrega

en labios de amor

de fraternidad.

III

La palabra en armas

construye de escándalos

su edificio.

De escándalos certeros,

necesarios.

IV

Ver

la palabra

pesarla calibrarla

irritarla violarla.

La palabra desnuda.

V

Palabras

¿quién las dice?

Palabras

¿quién las escucha?

La palabra

corno un hueso anterior a la lengua

corno una sed anterior al agua

como una sal como un sol

anterior a la especie.

VI

Vastos desiertos

incendiados por la palabra.

Infinitos espacios

descubiertos por la palabra.

La brevedad humana

salvada

por la palabra.

VII

Y las contradicciones.

Palabras

para el amor

palabras para nacer

palabras para vivir

palabras para salvar

de morir.

Y también

palabras

para herir

para matar

para confundir.

¿Quién profana la palabra?

¿Quién hiere?

¿Quién mata?

¿Quién confunde?

No el poeta

no el hombre recolector

de los hermosos frutos

no el artesano

de la preciosa herramienta

no el tallador de la sed más antigua

no el solitario

más lleno

más repleto

más habitado

de este mundo.

Ésa no es su voz.

No es la voz del poeta.

VIII

¿Para qué sirve la palabra?

Para revelarle al hombre

su pérdida

dimensión humana.

Para devolverle

su Reino en esta tierra.

O más sencillamente

para hacer mejor al hombre.

¿Mejor para qué?

Para incendiarse

en esta pasión común

y tan distinta

este ejercicio cotidiano

que se alimenta de amor

a cada instante.

¿Y que es ese amor?

Es

estar en la casa del hombre.

Vivir en la casa del hombre.

Ser ese hombre.

Ser todos los hombres.

IX

La palabra en armas

que tiene cabida solamente

en nosotros mismos.

Nosotros,

nuestro propio alimento.

Nosotros, la palabra.

ARTE POÉTICA

Incendiarse

en

la

palabra.

Crecer

en

libertad.

AMÉRICA

Trad. de Lélia Coelho Frota

“Isto é a América”, diziam,

mostrando-me as altas cordilheiras,

o suicídio do sol sobre os trópicos,

os grandes rios furiosos.

Só vi pés descalços,

criaturas americanas

— frutos nus —

sobre a fome e o frio.

“Isto é América”. Sobre as terras

índias do centro e do sul

vi desolação. E à margem,

as grandes cidades opulentas, somente

à margem…

ARTE POÉTICA

Trad. de Lélia Coelho Frota

Aquele que não

mate e ressuscite

que abandone a

Arte da Poesia.

Aquele que mata

e ressuscita

é o Príncipe

da Arte.

ARTE POÉTICA

Incendiar-se

na

palavra.

Crescer

em

liberdade.

A PALAVRA EM ARMAS

Trad. de Bella Jozef

I

A palavra em armas

sua pertinaz veemência

seu penetrante ardor

sua insolente

sua incômoda

simplicidade.

A palavra em armas

tem o sono leve

desperta em qualquer momento

levanta-se

toma a vida em suas mãos

faz sair o som

ou provoca o dilúvio.

Com elementar rudeza

acontece em si mesma.

Alegra-se

criando a fraternidade.

É uma só linguagem.

É uma velha linguagem.

É a comum e terrível linguagem

dos homens

que souberam ganhar sua liberdade.

(A liberdade deve-se ganhá-la

como a mulher

como os filhos

como a poesia

como a amizade)

II

A palavra em armas

cresce

na garganta dos homens.

Aqui ali

rebenta

em estalos

de povos

com saúde.

Reparte

sua sábia medicina

abre seus braços combatentes

assinalando o futuro.

Entrega-se

em lábios de amor

de fraternidade.

III

A palavra em armas

constrói de escândalos

seu edifício.

De escândalos certeiros,

necessários.

IV

Ver

a palavra

pesá-la calibrá-la.

irritá-la violá-la.

A palavra nua.

V

Palavras

quem as diz?

Palavras

quem as escuta?

A palavra

como um osso anterior à língua

como uma sede anterior à água

como um sal como um sol

anterior à espécie.

VI

Vastos desertos

incendiados pela palavra.

Infinitos espaços

descobertos pela palavra.

A brevidade humana

salva

pela palavra.

VII

E as contradições.

Palavras

para o amor

palavras para nascer

palavras para viver

palavras para salvar

de morrer.

E também

palavras

para ferir

para matar

para confundir.

Quem profana a palavra?

Quem fere?

Quem mata?

Quem confunde?

Não o poeta

não o homem coletor

dos formosos frutos

não o artesão

da preciosa ferramenta

não o gravador de sede mais antiga

não o solitário

mais cheio

mais repleto

mais habitado

deste mundo.

Esta não é sua voz.

Não é a voz do poeta.

VIII

Para que serve a palavra?

Para revelar ao homem

sua perdida

dimensão humana.

Para devolver-lhe

seu Reino nesta terra.

Ou mais simplesmente

para tornar melhor o homem.

Melhor para quê?

Para incendiar-se

nesta paixão comum

e tão diferente

este exercício cotidiano

que se alimenta de amor

a cada instante.

E que é esse amor?

É

estar na casa do homem,

viver na casa do homem.

Ser esse homem.

Ser todos os homens.

IX

A palavra em armas

que tem cabida somente

em nós mesmos.

Nós,

nosso próprio alimento.

Nós, a palavra.

Adiós a Rubén Vela, el poeta santafesino que celebró todo el Continente.

(*) Por Daniel Gigena(diario:La Nación)

Pocos días antes de cumplir noventa años, Rubén Vela, el poeta santafesino que celebró el continente americano, falleció en Buenos Aires el domingo pasado. Había nacido el 3 de mayo de 1928 en la ciudad de Santa Fe. Identificado con la Generación del 50 y el movimiento Poesía Buenos Aires, que lideró Raúl Gustavo Aguirre, Vela publicó su primer libro, Introducción a los días , en 1953. En entrevistas, reconoció que comenzó a escribir bajo los influjos de los grandes poetas latinoamericanos: Rubén Darío , César Vallejo y Pablo Neruda.

«Los argentinos pertenecemos a Europa, a la cultura europea, pero también tenemos raíces muy vivas y muy hondas que nacen en el suelo americano y que se desarrollan en Buenos Aires, a pesar de la influencia francesa, inglesa, italiana o española. Esas raíces americanas son las grandes modificadoras de nuestro pensamiento», declaró en una entrevista con LA NACION . El domingo, mientras se celebraba la última jornada del Festival Internacional de Poesía en la Feria del Libro , se honraba la memoria del poeta en la Sala Alfonsina Storni. Varios escritores de generaciones posteriores a la suya contaron que siempre habían recibido palabras de aliento de Vela, gran lector de sus contemporáneos y admirador de la obra de Alejandra Pizarnik . A esa escritora dedicó un conjunto de poemas. «Tan sola, tan frágil, tan/ dolorosamente abandonada/ entre juegos de infancia/ que repiten y repiten/ una misma canción», escribió en 1970.

Ads by

Licenciado en Antropología, Arqueología y Diplomacia, presentó estudios en varias universidades argentinas y latinoamericanas, y presidió la Sociedad Bolivariana de Antropología y el Centro de Investigaciones de Tiwanaku. Fue socio fundador de la Fundación Argentina para la Poesía y presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, delegado argentino de la Unesco y miembro del Pen Club de Brasil.

Desde 1975, integró el Cuerpo Diplomático Argentino y se destacó por construir «puentes culturales» entre los países en los que vivió y la Argentina. En Bolivia, Brasil y Costa Rica (donde fue embajador entre 1982 y 1985), se lo honró como diplomático y como poeta. El gobierno de la República Federativa del Brasil, por ejemplo, le otorgó la «Orden Nacional do Cruceiro do Sul» en el grado de Gran Oficial, y en 1984, fue condecorado por los gobiernos de los países africanos.

Su obra, que se encuentra traducida a varios idiomas, mereció galardones como el primer premio de Buenos Aires, el primer premio «José Pedroni», el premio internacional del Pen Club de Brasil, la Faja de Honor de la SADE y, en 2006, el Gran Premio de Honor «Esteban Echeverría» por la totalidad de su obra. Para los que quieran conocer la poesía de Vela, es muy recomendable Rubén Vela. Obra poética 1953-2004 , publicada por el sello Vinciguerra en 2006. Ese volumen incluye trece estudios críticos sobre la labor poética de Vela. Entre los primeros años cincuenta y los años 2000, publicó más de diez libros de poesía y una antología de poetas búlgaros.

«Crecen las palabras sin su sentido más preciso. Es/ necesario encontrar la clave del poema. ¿Dónde está/ la belleza?», escribió en «América», uno de sus poemas más célebres. La voz y la pregunta de Rubén Vela siguen vigentes.(*)

Foto que ilustra la nota: Dr. Ricardo Leconte,Gobernador de la provincia de Corrientes,Dr Rubén Vela,Presidente de la SADE Central y Nacional,Ángel Mántaras Márquez,Presidente de la Feria del Libro de Alvear,Guillermo Mac Louglin Breard,Asesor del Ministerio de Educación y Cultura y el el senador provincial De la Torre,entre otros.