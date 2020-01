Santa Lucia: Comparseros y vecinos esperan que la Intendencia ofrezca una noche de Corso con entrada gratuita.

Aguapey.SANTA LUCIA,29.01.2020.Muchos comparseros y vecinos esperan cierta sensibilidad del Intendente local , y le solicitan disponga una noche de Corso gratuita para los miles de santaluceños pobres que no tienen capacidad monetaria para concurrir con su Familia a ver el espectáculo mayor que ofrece la ciudad de la horticultura.

«Precisamente-comienza manifestando Elisa a nuestra Redacción- el Municipio gasta millones en la Fiesta de la Horticultura todos los años, contratando artistas de renombre que la gente humilde sólo los escucha por radio o los ve por tv,porque tampoco puede acceder al pago de las costosas entradas de la horticultura.Entonces que le queda al pueblo,- continúa diciendo la vecina-porque Santa Lucia sigue siendo un Pueblo.El jefe comunal es un pueblerino hablando… ayé(si)?»,-dice la conocida habitante santaluceña para concretar su pedido-«Que el intendente que parece siempre se esconde de la gente,que dé la cara y disponga de un día con entrada gratuita para todos,con la participación de las tres comparsas desfilando».»Acá no es importante ponerle cualquier nombre a un Corsódromo inexistente,ya que se trata de una avenida que es utilizada tres o cuatro noches para la realización del Corso,ni cortar cintas y tomarse fotos sonriendo.Acá en Santa Lucia lo importante es ayudar a los habitantes pobres para lograr cierta igualdad económica. Santa Lucia es una localidad de desiguales,y en una población de desiguales no hay justicia; sí… hay desidia y abandono.El intendente,el cual dice pertenecer a un movimiento nacional y popular debería saber eso.También debería saber que en una Comunidad de desiguales no hay amor porque hay resentimiento y rencor,lo cual conduce inevitablemente al odio».

La referida Elisa siguió explayándose sobre la falta de políticas inclusivas de la Intendencia cómo la falta de construcción de viviendas dignas para los sectores vulnerables; la falta de becas a estudiantes;la falta de un programa de iniciación al trabajo para jóvenes en él área rural y urbana con el padrinazgo de productores,comerciantes y empresarios;la falta de Cursos rápidos de diferentes oficios;la falta de comedores comunitarios;la falta de desayunaderos frutales para niños que concurren a Jardines de infantes, y en los barrios,lo que ayudaría a su buena nutrición,etcétera.

La vecina citada y otras,a quienes se le suman varios comparseros piden a la Intendencia una noche de Corso gratuito completo,sin quitas discriminativas, para que los pobres, aunque más no sea por una horas,puedan parecer felices y se olviden de sus penurias diarias.

Es para que mediten aquellos que se dicen populares y que en realidad tienen todas las características del burgues venido a neo-oligarca