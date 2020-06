Santa Lucia: EL INTENDENTE MUNICIPAL DA UN ÚLTIMO PLAZO A LOS CAMIONEROS LOCALES.

Aguapey.SANTA LUCIA,02.06.2020. El intendente municipal de Santa Lucia les advierte a los camioneros locales y de otras zonas que transportan productos hortícolas desde esta ciudad,que sigan incumpliendo con la cuarentena después de cada viaje que accionará penalmente contra ellos.La advertencia la publicó en su cuenta de facebook en cuatro leyendas que dice textualmente:

«Para hablar de mí son rápidas,pero para salir a pasear en bici cuando no se puede x q’ el marido el chófer viene y hace la cuarentena con ella y su familia.Hoy se terminó,les estoy enviando un último aviso y el q’ no cumpla DENUNCIA PENAL.»

«42 Choferes Hortícolas de Sta. Lucia cuando vuelven de viajar deben «CUARENTENAR» sin la familia,algunos no cumplen y elhorno no está para boyos(bollos).Voy a publicar los nombres de ellos para q’ la gente me ayude a controlarlos».

La mayoría nos agarraron de giles, a sabiendas de que el cuidado de la salud de mi pueblo es prioritario.Si no se bancan la cuarentena SOLOS sin su familia que dejen de ser choferes hasta que pase la pandemia.»

«Tata es malo,Tata es soberbio,Tata es autoritario bla bla.abes cuantos políticos mosquitas muertas hay que no se involucran,se hacen los buenitos y sólo piensan en los votos del año q’ viene.Moriré así como soy luchando x mi pueblo.»