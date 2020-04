Santa Lucia: Gendarmería Nacional realizó control en uno de los accesos a la ciudad.

Aguapey.SANTA LUCIA,10.04.2020.El miércoles pasado Personal de Gendarmería Nacional con asiento en la Sección Santa Lucia, en conjunto con integrantes de la Dirección de Tránsito municipal realizaron controles de personas que ingresan a la ciudad.

La mayoría de los ingresantes son jóvenes que se desempeñan en el trabajo rural de producción hortícola en el departamento Lavalle,y regresan luego de su tarea diaria a sus viviendas familiares en Santa Lucia.Se transportan en motocicletas,evitando ir juntos en el capot de una camioneta como es habitual en la modalidad,donde el dueño de la finca productora transporta a los trabajadores todos los días laborales hasta la zona de trabajo,y al final de la jornada los regresa.

Estos trabajadores ganan por quincena de $ 250 a $ 500,y son temporales,entonces el día que no trabajan no le pagan. De ahí el gran movimiento de salida y regreso por avenida Raúl Alfonsín todos los días.

Esta situación la conocen ,muy bien las Autoridades municipales que deberían denunciar el incumplimiento de leyes laborales,y de la cuarentena en algunos casos,como así también la falta de tapaboca y nasal y guantes que deberían proveer los patrones productores a sus empleados como precaución ante el ataque de la Pandemía,y otros aspectos que sería largo enumerar,como los venenos empleados para fumigar las plantas de la producción,etc. También la Gendarmería local conoce la problemática del laboreo rural en la zona.

Lo bueno de éstos controles es la desinfección de los neumáticos de los rodados,y el control estricto para que no pase nadie que no more en Santa Lucia a ciertas horas de la tarde-noche.