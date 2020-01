Santa Lucia: Muchos trabajadores municipales no podrán presenciar el Carnaval local ya que cobran un salario miserable de $ 280 diarios.

Aguapey.SANTA LUCIA,22.01.2020.La página informativa local SANTA LUCIA DIGITAL denuncia la situación salarial miserable de la mayoría de los empleados comunales que cumplen tareas en la calle,y que cobran un mísero sueldo que no condice con el salario mínimo y móvil que pagan los gobiernos nacionales y provinciales,y muchos Municipios del País.

Santa Lucia Digital revela que «Una cantidad importante de personas que trabajan para el Municipio local no podrán asistir a ninguna de las tres fiestas nocturnas en Santa Lucía, porque no pueden comprar boletos a un costo de $ 150(entrada) más $100 un asiento en la tribuna»,lo que suma casi la totalidad de un día de trabajo que es de $ 280. Son trabajadores de la categoría «changarín»,quienes no tienen cobertura médica y seguramente el aporte jubilatorio-si existe-debe ser mínimo.Ni hablar que tengan algún tipo de seguro por riesgo de trabajo.

Refiere el citado medio santaluceño que «Numerosas personas se han comunicado con este medio, pidiendo reservar su identidad por temor a represalias por parte de los empleados jerárquicos de la gestión del intendente, y contando sus condiciones de precariedad»,en lo que se refiere no sólo al magro salario,sino también a la falta de vestimenta y equipos adecuadas para la tarea insalubre que en algunos casos realizan.

«Poco le debe importar al jefe comunal las condiciones de los obreros que cumplen tareas en la calle ya que él se pasa sentado horas en su cómoda oficina destratando a los funcionarios que tiene a mano» refiere un veterano servidor comunal local.