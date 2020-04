Vaticano.Domingo de Ramos: el Papa exhorta a mirar a “los verdaderos héroes”.

Aguapey.VATICANO,09.04.2020.Debido a la pandemia de coronavirus, el papa Francisco comenzó la Semana Santa, el domingo 5 de abril, con una misa de Domingo de Ramos lejos de la ceremonia romana habitual, exhortando a mirar a “los verdaderos héroes”, “los que se dan a sí mismos para servir a los demás”.

Una nave de la Basílica de San Pedro vacía, solo habitada por una luz azulada, y, al fondo, en la capilla de la Cátedra de San Pedro, una pequeña reunión cuidadosamente espaciada de unos doce miembros del personal de la Basílica. Mediante una misa sobria, lejos de las ceremonias habituales de la Iglesia romana, el papa Francisco comenzó la Semana Santa, el domingo 5 de abril, con la misa del Domingo de Ramos.

Una celebración voluntariamente sobria, en la que la procesión con las palmas solo llegó hasta el altar de la confesión de Pedro, bajo la cúpula, en la capilla de la Cátedra, justo detrás, decorada con olivos y palmas.

Mientras que Roma e Italia se encuentran en su cuarta semana de confinamiento, el Papa, que dedicó su homilía al Jesús traicionado y abandonado del Evangelio, pero que se hace servidor, no dejó de compararlo con la situación de muchos creyentes frente a la pandemia actual.

“Pidamos la gracia de vivir para servir”

“Jesús fue capaz de servirnos: descendiendo hasta el abismo de nuestros sufrimientos más atroces, hasta la traición y el abandono”, explicó. “Hoy, en el drama de la pandemia, ante tantas certezas que se desmoronan, frente a tantas expectativas traicionadas, con el sentimiento de abandono que nos oprime el corazón, Jesús nos dice a cada uno: “Ánimo, abre el corazón a mi amor. Sentirás el consuelo de Dios, que te sostiene””.

“El drama que estamos atravesando en este tiempo nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que la vida no sirve, si no se sirve”, exhortó, invitando a pedir “la gracia de vivir para servir”.

“Procuremos contactar al que sufre, al que está solo y necesitado”, insistió. “No pensemos tanto en lo que nos falta, sino en el bien que podemos hacer”.

“El camino de servicio es el que triunfa”